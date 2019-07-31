Контактна група домовилася почати розмінування біля мосту в Станиці Луганській 1 серпня

"За цей період не було жертв серед мирних жителів. Водночас не виконуються домовленості про надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО"

Тристороння контактна група домовилася почати розмінування в районі моста в Станиці Луганській з 1 серпня.

"За цей період не було жертв серед мирних жителів. Водночас не виконуються домовленості про надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО", - повідомила у Фейсбук Дарина Оліфер, прес-секретар Леоніда Кучми, який представляє Україну в групі.

ТКГ констатувала, що загалом режим тиші, оголошений з 21 липня, зберігається.

Вона також повідомила, що на засіданні українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту.

"Була досягнута домовленість про початок розмінування прилеглих до мосту територій від завтра (1 серпня, ред.). До початку ремонту на мосту повинні прибрати блокпост і символіку ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним і дзеркальним", - наголосила прес-секретар.

Говорячи про підсумки засідання, Оліфер також повідомила, що в гуманітарній підгрупі продовжують працювати над звільненням заручників. Також активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти - найближчим часом будуть узгоджені алгоритми ідентифікації та передавання останків загиблих.

У підгрупі з соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу.

Раніше, 29 липня, урядова робоча група погодила план відновлення мосту в Станиці Луганській, але наголосила, що роботам має передувати розмінування прилеглих територій.

Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань у Луганській області не допустили фахівців для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганска.