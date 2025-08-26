Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
26 серпня 2025, 15:47
Чверть території України забруднена мінами та вибуховими залишками війни – ООН
Фото: bbc.com
А ще є нерозірвані снаряди, ракети, міномети, гранати.

Сьогодні Україна – це одна з найбільш замінованих країн світу. Близько чверті території країни – що більше за площу Англії – забруднено вибуховими речовинами. В ООН кажуть, що по всій території України вже розкидано понад 1 млн мін.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначають, що мни складаються з вибухового заряду, який спрацьовує від контакту з жертвою. Міни налаштовані на вибух при натисненні на них, натягуванні дроту чи навіть просто, коли їх рухають. Вони бувають різних форм і розмірів, залежно від того, на що вони націлені. Радянські війська використовували в Афганістані невеликі вибухові пристрої у формі метеликів, які досі калічать дітей, що підбирають їх з цікавості. Такі міни також знайдені в Україні на раніше окупованих територіях.

З початку повномасштабного вторгнення, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через міни та вибухові залишки війни поранення дістали майже 1000 людей, 359 – загинули, зокрема, щонайменше 18 дітей.

Своєю чергою експерт ООН з питань мін Пол Хеслоп зазначив, що по всій Україні вже розкидано понад 1 мільйон мін, і що російські війська під час відступу "широко замінували" частини країни. Це включає більші натискні міни – їх часто називають протитанковими або протитранспортними мінами. Вони містять набагато більше вибухівки – 5-10 кг – і спрацьовують під дією важчих транспортних засобів, таких як автомобілі, танки або військові вантажівки.

"Також є дуже багато нерозірваних снарядів, ракет, гранат, мінометів, які лишилися після бойових дій, особливо в буферній зоні, де артилерія має дальність дії приблизно 20 миль. Під час очищення територій ми стикаємося з рівнем складності та масштабом, яких раніше просто не бачили", – додав Хеслоп.

Україна приєдналася до Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви, які нещодавно оголосили про вихід з Оттавської конвенції, що регулює та обмежує використання більшості типів наземних мін. Вони посилаються на загрози з боку Росії, з якою мають спільний кордон, як на причину свого рішення. Однак у випадку України, зазначають у виданні, занепокоєння є багатогранним, оскільки уряд продовжує операції з розмінування, навіть розглядаючи можливість використання мін для стримування російського наступу.

"У контексті асиметричної загрози Україна змушена забезпечити адекватний рівень оборонної спроможності", – розповів очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. 

Проте, за його словами, "гуманітарне розмінування залишається одним із пріоритетів державної політики".

