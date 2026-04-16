США нарощують військову присутність у Перській затоці через загрозу мін

16 квітня 2026, 11:25
Американська військова розвідка вважає, що частина мін вже розміщена у протоці.

США розгортають масштабну військово-морську операцію в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світової нафтової торгівлі.

Головне завдання, про яке повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника, обізнаного з ходом операцій, знайти та знищити іранські морські міни, перш ніж ті паралізують судноплавство.

Американська військова розвідка вважає, що частина мін вже розміщена у протоці. Іранські запаси налічують тисячі таких пристроїв, і хоча американсько-ізраїльська кампанія частково виснажила арсенал, повністю знищити його не вдалося. Якби міна пошкодила або потопила комерційне судно, рух нафтових танкерів через протоку міг би різко сповільнитися або зупинитися зовсім.

Наразі в регіоні зосереджено понад десяток американських військових кораблів, іще кілька прямують туди. Незабаром до них приєднаються два кораблі класу "Авенджер", USS Chief та USS Pioneer, десантна група "Боксер" з 2200 морськими піхотинцями, а також три кораблі прибережної зони з Бахрейну. Коли всі підрозділи зберуться, загальна кількість кораблів у регіоні перевищить 20, а морських піхотинців у морі стане близько 5000.

Окрім протимінної місії, флот забезпечує морську блокаду іранських суден, запроваджену президентом США Дональдом Трампом. Для пошуку мін задіяно надводні судна, гелікоптери та підводні безпілотники Knifefish і Kingfish, які сканують дно гідролокатором.

Утім, завдання непросте. Як пояснив відставний офіцер ВМС Стівен Віллс, розмінована ділянка може бути відносно легко замінована знову невеликими іранськими човнами, що робить місію постійною та виснажливою. Поки що жодної іранської міни виявлено не було, проте комерційні судна вже майже зникли з протоки, оператори діють обережно.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер повідомив, що вже розпочато роботу над безпечним маршрутом для суден. За оцінками експертів, очистити маршрути можна за кілька тижнів, якщо міни справді є, або за кілька днів, якщо протока виявиться чистою.

