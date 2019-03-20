Бойовики поранили трьох українських бійців
"Внаслідок цих ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Наших захисників було невідкладно доправлено до військових госпіталів та надано невідкладну медичну допомогу", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Зокрема, розповідають у прес-службі, о 2.16 ночі бойовики відкрив вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї на підступах до с. Лебединське.
"Як зазвичай трапляється у цьому районі, противник вів вогонь з боку окупованого с. Саханка. Обстріл тривав півгодини, наші оборонці застосували у відповідь стрілецьку зброю", - зазначають в міністерстві.
Згодом, за їхніми даними, о 10-й ранку російсько-окупаційні війська здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10.35 випустити три міни калібру 120 мм по позиціях, обладнаних біля с. Новолуганське. У відповідь наші захисники застосували по противнику вогонь з гранатометів.
Впродовж минулої доби, 19 березня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі, поранення дістав один український військовослужбовець.
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