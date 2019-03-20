Бойовики поранили трьох українських бійців

Від початку доби ворог чинив вогневі провокації в районах Лебединського, Мар’їнка та Новолуганське

Протягом середи бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали троє українських військових.

"Внаслідок цих ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Наших захисників було невідкладно доправлено до військових госпіталів та надано невідкладну медичну допомогу", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, розповідають у прес-службі, о 2.16 ночі бойовики відкрив вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї на підступах до с. Лебединське.

"Як зазвичай трапляється у цьому районі, противник вів вогонь з боку окупованого с. Саханка. Обстріл тривав півгодини, наші оборонці застосували у відповідь стрілецьку зброю", - зазначають в міністерстві.

Згодом, за їхніми даними, о 10-й ранку російсько-окупаційні війська здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10.35 випустити три міни калібру 120 мм по позиціях, обладнаних біля с. Новолуганське. У відповідь наші захисники застосували по противнику вогонь з гранатометів.