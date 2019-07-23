Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, - штаб

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях"

Сьогодні, 23 липня, проросійські бойовики порушили "хлібне перемир'я" на Донбасі.

За словами представника прес-центру ООС полковника Дмитра Гуцуляка, бойовики вранці обстрілювали із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції у районі населеного пункту Луганське, інформує пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08.50 у напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів і стрілецької зброї по нашим захисникам н.п. Луганське", - повідомив Гуцуляк.

Втрат серед українських військових у результаті обстрілу немає.

"Вогонь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеосяжного "режиму тиші", - підкреслив Гуцуляк.

Нагадаємо, що в окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.