Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, - штаб
За словами представника прес-центру ООС полковника Дмитра Гуцуляка, бойовики вранці обстрілювали із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції у районі населеного пункту Луганське, інформує пресслужба Міноборони.
"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08.50 у напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів і стрілецької зброї по нашим захисникам н.п. Луганське", - повідомив Гуцуляк.
Втрат серед українських військових у результаті обстрілу немає.
"Вогонь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеосяжного "режиму тиші", - підкреслив Гуцуляк.
Нагадаємо, що в окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.
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