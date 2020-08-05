Бойовики посилили активність на Донбасі: 21 обстріл, 6 військових поранені - штаб
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".
Обстрілів зазнали позиції українських військ поблизу Мар’їнки, Широкиного, Новоселівки Другої, Авдіївки, Тарамчука, Пісків та Невельського. Також обстріли фіксували неподалік Новотошківського, Оріхового та Кримського.
Біля Старогнатівки бойовики застосували безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляли військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.
Загалом бойовики обстріляли позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил відповіли на усі обстріли.
6 травня унаслідок обстрілів бойовиків один український військовий дістав поранення. За добу бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.
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