Бойовики посилили активність на Донбасі: 21 обстріл, 6 військових поранені - штаб У зоні бойових дій на Донбасі 7 травня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню

Унаслідок обстрілів шестеро військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське". Обстрілів зазнали позиції українських військ поблизу Мар’їнки, Широкиного, Новоселівки Другої, Авдіївки, Тарамчука, Пісків та Невельського. Також обстріли фіксували неподалік Новотошківського, Оріхового та Кримського. Біля Старогнатівки бойовики застосували безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляли військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти. Загалом бойовики обстріляли позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил відповіли на усі обстріли. 6 травня унаслідок обстрілів бойовиків один український військовий дістав поранення. За добу бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Нагадаємо, що у березні зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року

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