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Бойовики посилили тиск на Донбасі, поранено трьох військових

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення
Від початку поточної доби, 20 березня, окупанти сім разів обстріляли позиції військ Об'єднаних сил, з них п'ять – зі зброї, що заборонена мінськими домовленостями.
Бойовики посилили тиск на Донбасі, поранено трьох військових Фото: ООС

На сході операції ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це сталося– поблизу населеного пункту Лебединське, повідомляє у Facebook прес-центр операції ОС

На півночі зони бойових дій бойовики двічі стріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів у районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів 82-го калібру – поблизу населених пунктів Піщане та Старий Айдар; з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту Троїцьке.

"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі наголосили, що підрозділи, які обстрілював противник, "дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння".

Нагадаємо, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 25 танків і понад півсотні ворожого озброєння на луганському напрямку.

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20 03 2019 18:57
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