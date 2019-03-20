Бойовики посилили тиск на Донбасі, поранено трьох військових
На сході операції ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це сталося– поблизу населеного пункту Лебединське, повідомляє у Facebook прес-центр операції ОС
На півночі зони бойових дій бойовики двічі стріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів у районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів 82-го калібру – поблизу населених пунктів Піщане та Старий Айдар; з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту Троїцьке.
"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
У прес-центрі наголосили, що підрозділи, які обстрілював противник, "дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння".
Нагадаємо, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 25 танків і понад півсотні ворожого озброєння на луганському напрямку.
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