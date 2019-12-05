Бойовики продовжують розміщувати танки й гаубиці в заборонених місцях, - ОБСЄ

Також представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах

Збройні формування РФ зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.

4 травня на основі даних повітряного спостереження СММ виявлено наявність 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із населеним пунктом Міусинськ, заявляє Українська сторона СЦКК з посиланням на дані СММ ОБСЄ.



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Також представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах.

"Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.

Додамо, СММ ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці та ЗРК за межами місць відведення озброєння на окупованій Луганщині та безпосередньо в Луганську.