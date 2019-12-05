Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики продовжують розміщувати танки й гаубиці в заборонених місцях, - ОБСЄ

Також представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах
Збройні формування РФ зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.
Бойовики продовжують розміщувати танки й гаубиці в заборонених місцях, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ

4 травня на основі даних повітряного спостереження СММ виявлено наявність 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із населеним пунктом Міусинськ, заявляє Українська сторона СЦКК з посиланням на дані СММ ОБСЄ.


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах.

"Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.

Додамо, СММ ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці та ЗРК за межами місць відведення озброєння на окупованій Луганщині та безпосередньо в Луганську.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2019 11:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.