Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю Про втрати не повідомляється

З початку доби російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не зафіксовано. Про втрати не повідомляється. Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

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