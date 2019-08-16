CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю
Про втрати не повідомляється
Фото: скріншот
"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не зафіксовано.
Про втрати не повідомляється.
Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.
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