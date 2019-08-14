Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі у середу

Про втрати серед ЗСУ не повідомляють

Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли позиції Збройних сил України з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики п'ять разів відкривали вогонь: неподалік Пісок зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі - у районі Гнутового з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності угруповання "Північ" зафіксовано один обстріл - поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про втрати серед ЗСУ не повідомляють.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.