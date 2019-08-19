Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі з початку доби

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

З початку доби російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи, зокрема, безпілотник з гранатометним пострілом.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в вечірньому зведенні прес-центру ООС.

У ВЗГ зазначають, що з метою завдання найбільшого збитку українським військовослужбовцям на одному з напрямків бойовики застосували безпілотний літальний апарат, забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" незаконні збройні формування скоїли 6 обстрілів українських позицій: в районі Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.