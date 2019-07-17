Бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються"

З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів: поблизу Миколаївки у напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; поруч Широкиного у напрямку Саханки - зі стрілецької зброї; на околиці Мар'їнки у напрямку Олександрівки - з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; неподалік Водяного у напрямку Азова - з протитанкового гранатомета; в районі Павлополя з автоматичного гранатомета; поблизу Богданівки у напрямку Петровського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі.

Утрат серед ЗСУ не було.

Нагадаємо, що під час артилерійського обстрілу снаряд впав у подвір’я приватного будинку, 49-річний цивільний чоловік отримав поранення.