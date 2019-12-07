Бойовики обстріляли будинок цивільного, він загинув, – штаб ООС
"Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер", – , повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.
У штабі нагадали, що обстріл вівся зі зброї, забороненої Мінськими угодами.
Бойовики незаконного угруповання "ДНР" не оприлюднювали заяв із приводу обстрілу.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 липня один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення.
11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.
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