МЗС України протестує через рішення Росії визнати "небажаною" діяльність Світового конгресу українців

У МЗС України не згідні із тим, що Світовий конгрес українців "становить загрозу" безпеці Росії

У відомстві вважають, що це рішення "вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики Росії, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території Росії".

"З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ". Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля", – заявили в МЗС, йдеться в "Радіо Свобода".

У міністерстві зазначили, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь "на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини". МЗС також закликало посилити дипломатичний тиск на Росію.

Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Згідно з повідомленням на сайті СКУ, організація є координатором для українських діаспор по всьому світу.

Закон про "небажані організації" президент Росії Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із затриманням біля Верховного суду в Москві 45 кримських татар, які прийшли туди на акцію підтримки співвітчизників.

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