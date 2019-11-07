МЗС висловило протест через затримання у Москві 45 кримських татар

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками 45 кримських татар, які зібралися сьогодні біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві на мирну акцію підтримки співвітчизників, засуджених за сфабрикованими звинуваченням в участі у діяльності т.зв. "терористичної організації"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із затриманням біля Верховного суду в Москві 45 кримських татар, які прийшли туди на акцію підтримки співвітчизників.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками 45 кримських татар, які зібралися сьогодні біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві на мирну акцію підтримки співвітчизників, засуджених за сфабрикованими звинуваченням в участі у діяльності т.зв. "терористичної організації", - йдеться в заяві МЗС.

Як підкреслено, разом з вчорашнім розгоном пікету кримських татар поблизу Кремля, сьогоднішнє безпідставне затримання вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ стосовно кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова.

"Саме ж рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду у "cправі Хізб ут-Тахрір", яке на декілька місяців зменшує багаторічні строки ув’язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням з українських політичних в’язнів. Воно також вчергове підтверджує факт відсутності справедливого та незалежного судочинства в РФ", - заявляє МЗС.

Дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію – негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України.

Нагадаємо, що напередодні на Красній площі у Москві пройшов мітинг на підтримку незаконно ув'язнених кримських татар. Людей з плакатами, які протестували проти репресій в окупованому Криму, російські силовики "змели" менш ніж за 10 хвилин, повідомив у відеокоментарі глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За даними росЗМІ, російські силовики затримали на мітингу сімох кримськотатарських активістів.