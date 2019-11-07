МЗС висловило протест через затримання у Москві 45 кримських татар
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками 45 кримських татар, які зібралися сьогодні біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві на мирну акцію підтримки співвітчизників, засуджених за сфабрикованими звинуваченням в участі у діяльності т.зв. "терористичної організації", - йдеться в заяві МЗС.
Як підкреслено, разом з вчорашнім розгоном пікету кримських татар поблизу Кремля, сьогоднішнє безпідставне затримання вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ стосовно кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова.
"Саме ж рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду у "cправі Хізб ут-Тахрір", яке на декілька місяців зменшує багаторічні строки ув’язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням з українських політичних в’язнів. Воно також вчергове підтверджує факт відсутності справедливого та незалежного судочинства в РФ", - заявляє МЗС.
Дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію – негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України.
Нагадаємо, що напередодні на Красній площі у Москві пройшов мітинг на підтримку незаконно ув'язнених кримських татар. Людей з плакатами, які протестували проти репресій в окупованому Криму, російські силовики "змели" менш ніж за 10 хвилин, повідомив у відеокоментарі глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За даними росЗМІ, російські силовики затримали на мітингу сімох кримськотатарських активістів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев
- Чи загрожує Україні енергетична криза?