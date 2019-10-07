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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сімох кримських татар, які протестували на Червоній площі затримали

Російська поліція затримала сім учасників акції в підтримку кримських татар у Москві на Червоній площі
Всього в акції взяли участь близько 20-30 людей.
Сімох кримських татар, які протестували на Червоній площі затримали Фото: ВВС

Акція проходила напередодні розгляду у Верховному суді Росії апеляції на вироки щодо чотирьох кримських татар, йдеться в ВВС.

Їх звинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною і заборонена. Розгляд скарги планується 11 липня.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав російських правозахисників і активістів прийти до будівлі суду на підтримку засуджених.

Україна неодноразово заявляла, що засуджені у справі є політичними в'язнями, а США назвали їхні вироки "несправедливими".

Російський правозахисний центр "Меморіал" також визнав кримських татар політв'язнями.

Нагадаємо, у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

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10 07 2019 14:24
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