Сімох кримських татар, які протестували на Червоній площі затримали
Акція проходила напередодні розгляду у Верховному суді Росії апеляції на вироки щодо чотирьох кримських татар, йдеться в ВВС.
Їх звинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною і заборонена. Розгляд скарги планується 11 липня.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав російських правозахисників і активістів прийти до будівлі суду на підтримку засуджених.
Україна неодноразово заявляла, що засуджені у справі є політичними в'язнями, а США назвали їхні вироки "несправедливими".
Російський правозахисний центр "Меморіал" також визнав кримських татар політв'язнями.
Нагадаємо, у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.
Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.
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