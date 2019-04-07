Російські активісти збирають підписи на звільнення із СІЗО кримськотатарського активіста Бекірова
"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібно спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО — не допомагає", — сказав активіст Костянтин Котов, інформує "Крим.Реалії".
"Автор петиції — лікар і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції — це Мін`юст. Саме Мін`юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення й туди. Москальковій вже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", — заявив Котов.
У російському МОЗ звернення активістів наразі не коментували.
Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.
Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.
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