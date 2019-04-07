Російські активісти збирають підписи на звільнення із СІЗО кримськотатарського активіста Бекірова

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібно спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО — не допомагає", — сказав активіст Костянтин Котов, інформує "Крим.Реалії".

"Автор петиції — лікар і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції — це Мін`юст. Саме Мін`юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення й туди. Москальковій вже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", — заявив Котов.

У російському МОЗ звернення активістів наразі не коментували.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.

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