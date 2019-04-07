У Косово заборонили в'їжджати усім сербським чиновникам
Єтлір Зіберай також звинуватив Белград у спробі штучно створити "так звану гуманітарну кризу" на півночі Косова, яку переважно населяють етнічні серби, йдеться в "Радіо Свобода".
Депутат сербського парламенту Мірослав Лазанскі, який входить до складу коаліції на чолі з Сербською прогресивною партією, назвав рішення Косова "серйозним кроком до погіршення відносин" між Белградом і Приштиною.
Лазанскі також припустив, що Сербія може вдатися до дзеркальних обмежень щодо косовських чиновників.
Нагадаємо, Сербія наказала своїм військам зберігати повну бойову готовність після повідомлень про те, що косовська поліція увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції.
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