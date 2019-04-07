У Косово заборонили в'їжджати усім сербським чиновникам

Косово заборонило всім державним службовцям Сербії в’їзд на свою територію

За словами радника міністра закордонних справ колишньої провінції Сербії Єтліра Зіберай, такою є відповідь Приштини на "постійну пропаганду та неправдиві новини щодо цієї країни та її громадян" з боку Сербії.

Єтлір Зіберай також звинуватив Белград у спробі штучно створити "так звану гуманітарну кризу" на півночі Косова, яку переважно населяють етнічні серби, йдеться в "Радіо Свобода".

Депутат сербського парламенту Мірослав Лазанскі, який входить до складу коаліції на чолі з Сербською прогресивною партією, назвав рішення Косова "серйозним кроком до погіршення відносин" між Белградом і Приштиною.

Лазанскі також припустив, що Сербія може вдатися до дзеркальних обмежень щодо косовських чиновників.

Нагадаємо, Сербія наказала своїм військам зберігати повну бойову готовність після повідомлень про те, що косовська поліція увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції.

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