Росія ігнорує рішення ЄСПЛ про переведення кримськотатарського активіста Бекірова до лікарні

"У цих заявах я прошу посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ"

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Захист скерував слідчому ФСБ відповідне клопотання про виконання рішення ЄСПЛ стосовно Бекірова, заявив адвокат Олексій Ладін, повідомляє Крим.Реалії.

"Слідчий пояснив, що не бачить підстав для доправлення Бекірова до лікарні. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ - це не рішення, а лист і він належним чином не засвідчений, а офіційними каналами жодної інформації йому не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може перебувати в СІЗО", - розповів адвокат.

Також він розповів, що скерував заяви на адресу уповноваженого з прав людини в Криму та її керівникові в Москві, керівництву УФСБ окупованого Криму, директору ФСБ, міністру юстиції, апарату при президентові РФ.

"У цих заявах я прошу посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ", - розповів Ладін.

Він нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ спричинить порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосоване щодо до Едема Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його до лікарні не тюремного типу.

Суд у Криму продовжив арешт тяжкохворому Едему Бекірову до 12 серпня. Слідчий заявив, що слідство не має матеріалів, які доводили б неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.