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В США обіцяють депортувати понад дві тисячі сімей іммігрантів

Влада США має намір заарештувати щонайменше дві тисячі родин іммігрантів, які мають бути депортовані, під час загальнонаціональної операції
У червні президент США Дональд Трамп анонсував видворення "мільйонів нелегальних іноземців".
В США обіцяють депортувати понад дві тисячі сімей іммігрантів Фото: theipinionsjournal.com

Заходи проти незаконної імміграції мають розпочатися 14 липня. Минулого місяця їх перенесли.

Газета The New York Times пише, що масові рейди відклали через розбіжності всередині адміністрації Трампа, інформуютьв "Радіо Свобода".

Захисники прав іммігрантів висловили обурення щодо запланованих рейдів, які спрямовані на людей з остаточними наказом про депортацію, включаючи сім'ї, чиї імміграційні справи судді в 10 великих містах розглянули за пришвидшеною процедурою.

Подібні операції відбувалися й раніше, однак дещо незвичними є рейди проти сімей, а не іммігрантів із кримінальними історіями.

"Я не називаю це рейдами. Я кажу, що вони прибули нелегально, і ми вивозимо їх легально",наголосив Трамп, м вказав, що депортація є неминучою.

Президент США зробив незаконну імміграцію ключовою ціллю своєї адміністрації. Критики наполягають, що він провокує ворожість до мігрантів у політичних цілях.

29 квітня Трамп віддав розпорядження про запровадження нових заходів контролю потоку мігрантів, що намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах.

Серед них – розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяв та надання тимчасового дозволу на роботу, і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно.

Як повідомлялося, раніше процес розгляду заяв про статус біженця у США міг займати кілька років.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що у США стартувала масова депортаційна кампанія по відношенню до нелегальних мігрантів, що пробралися до країни.

Висилка за межі Сполучених Штатів загрожувала мільйонам тим, хто потрапив на територію США незаконно.

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12 07 2019 09:12
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