Трамп анонсував початок масштабної депортації нелегалів зі США

Висилка за межі Сполучених Штатів загрожує мільйонам тих, хто потрапив на територію США незаконно

У США з наступного тижня стартує масова депортаційна кампанія по відношенню до нелегальних мігрантів, що пробралися до країни.

Імміграційна та митна поліція США отримала повноваження, завдяки яким може виставити назад за кордон мільйони людей.

"Наступного тижня імміграційна та митна поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів... Вони будуть вислані так само швидко, як і прийшли", – повідомив 18 червня президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що питання міграції є ключовими для Трампа. Під час виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп пообіцяв побудувати стіну на південному американському кордоні з Мексикою, щоб скоротити кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють до США.

Однак у цьому питанні йому постійно чинять усілякі перешкоди представники Демократичної партії США, які контролюють Палату представників американського Конгресу.