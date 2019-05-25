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Суд у Каліфорнії заблокував виділення грошей на стіну з Мексикою

У вердикті судді йдеться про один мільярд, який Пентагон у березні поточного року виділив зі свого бюджету, що становить 6,7 млрд доларів
Каліфорнійський суд тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Суд у Каліфорнії заблокував виділення грошей на стіну з Мексикою Фото: gettyimages.com

Суддя Хейвуд Джилліам обґрунтував своє рішення тим, що Конгрес не передбачав цільове використання цих грошей для реалізації найамбітнішого проекту Дональда Трампа. На думку суду, дії уряду суперечать принципам розподілу повноважень влади, чинним з моменту заснування Сполучених Штатів, повідомляє DW.

У вердикті судді йдеться про один мільярд, який Пентагон у березні поточного року виділив зі свого бюджету, що становить 6,7 млрд доларів. Передбачалося, що кошти будуть використані для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі.

Раніше Палата представників США, двадцять штатів країни та дві асоціації адвокатів звернулися в суди з позовами проти запровадження Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації у країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Указ про запровадження у США надзвичайного стану, що дозволяє йому отримати гроші на здійснення проекту зі зведення бар'єру між США і Мексикою, Дональд Трамп підписав на початку 2019 року. Багато хто в країні сприйняв цей крок як перевищення президентом його конституційних повноважень.

Нагадаємо, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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25 05 2019 12:57
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