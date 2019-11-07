Прем'єр-міністрка Молдови говорила українською під час зустрічі з Зеленським, - ВІДЕО
"Для мене честь бути тут у Києві, столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свободу і незалежність", — сказала Санду, йдеться в "НВ".
"Ми в Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, суверенітет і майбутнє, як європейської держави", — сказала вона.
Потім Санду перейшла на англійську мову.
Нагадаємо, новий уряд Молдови планує створити Антикорупційне бюро та хоче залучити для цього експертів з України.
Нагадаємо, що Україна хоче допомогти Молдові стати енергетично незалежною від Росії.
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