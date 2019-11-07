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Прем'єр-міністрка Молдови говорила українською під час зустрічі з Зеленським, - ВІДЕО

Прем'єр-міністрка Молдови Майя Санду під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві говорила українською мовою
За її словами, Молдова підтримує територіальну цілісність України.
Прем Фото: EPA/UPG

"Для мене честь бути тут у Києві, столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свободу і незалежність", — сказала Санду, йдеться в "НВ".

"Ми в Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, суверенітет і майбутнє, як європейської держави", — сказала вона.

Потім Санду перейшла на англійську мову.

Нагадаємо, новий уряд Молдови планує створити Антикорупційне бюро та хоче залучити для цього експертів з України.

Нагадаємо, що Україна хоче допомогти Молдові стати енергетично незалежною від Росії.

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11 07 2019 20:27
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