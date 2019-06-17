Україна хоче допомогти Молдові стати енергетично незалежною від Росії

"Укртрансгаз" надіслав владі Молдови офіційну пропозицію використати потужності української газотранспортної системи для того, аби відмовитися від прямих поставок російського газу.

Відповідну пропозицію українська компанія зробила у зв’язку із затримкою будівництва газового інтерконектора між Молдовою та Румунією, через який Молдова мала намір купувати газ. Через затримку будівництва уряду країни доведеться починати нові переговори про купівлю газу у Росії.

"Вже понад три роки Україна забезпечує свої потреби у природному газі без участі Газпрому. Завдяки можливостям ГТС, Україна імпортує весь необхідний обсяг газу з країн ЄС. Молдовські постачальники за допомогою української ГТС можуть скористатися аналогічним підходом, що дозволить Молдові самостійно імпортувати газ з ЄС у разі необхідності", - йдеться у повідомленні "Укртрансгазу".

"Загальна потужність в точках з’єднань між Молдовою та Україною дозволяє транспортувати до 15 мільйонів кубічних метрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів у Молдові", — повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

Відповідні пропозиції Укртрансгаз надіслав до Молдови ще весною 2019 року.

Нагадаємо, що Росія відмовилася від проведення тристоронніх переговорів для укладення нового контракту про транзит газу до Євросоюзу через українську газотранспортну систему в травні.