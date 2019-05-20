Росія відмовилася від газових переговорів "відразу після інавгурації"
Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року. Про це зазначив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє LB.ua.
"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.
За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.
Нагадаємо, що Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу", мають діяти, щоб завадити цим планам.
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