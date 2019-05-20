Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Росія відмовилася від газових переговорів "відразу після інавгурації"

Раніше представники "Газпрому" заявляли про тристоронні переговори про новий контракт на транзит газу
Російська сторона відмовилася від проведення тристоронніх переговорів для укладення нового контракту про транзит газу до Євросоюзу через українську газотранспортну систему в травні.
Росія відмовилася від газових переговорів "відразу після інавгурації" Міллер, Путін. Фото: ИТАР-ТАСС

Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року. Про це зазначив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє LB.ua.

"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.

За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.

Нагадаємо, що Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу", мають діяти, щоб завадити цим планам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2019 15:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.