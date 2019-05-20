Росія відмовилася від газових переговорів "відразу після інавгурації"

Раніше представники "Газпрому" заявляли про тристоронні переговори про новий контракт на транзит газу

Російська сторона відмовилася від проведення тристоронніх переговорів для укладення нового контракту про транзит газу до Євросоюзу через українську газотранспортну систему в травні.

Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року. Про це зазначив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє LB.ua.

"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.

За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.

Нагадаємо, що Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу", мають діяти, щоб завадити цим планам.