У січні-2020 Росія може розв'язати нову "газову війну" проти України, - Коболєв

"Їх мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес. Кризу про яку говорю, яка може мати місце в січні 2020 року, можна назвати газовою війною. І, я вважаю, що її імовірність дуже висока"

Росія прагне влаштувати нову газову війну з Україною і всі - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу", мають діяти, щоб завадити цим планам.

Розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Голос Америки"

Перебуваючи з візитом у Вашингтоні, Коболєв намагається заручитись підтримкою США в питанні переговорів з Росією, а також стосовно російського газового проекту Nord Stream 2.

"Наш головний меседж, - розповів Коболєв, - стосується, в першу чергу, тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і, як мабуть ви знаєте, російська сторона, "Газпром" на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо - вони тягнуть час".

Росія хоче створити штучну газову кризу в Україні, наголошує посадовець.

"Їх мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес. Кризу про яку говорю, яка може мати місце в січні 2020 року, можна назвати газовою війною. І, я вважаю, що її імовірність дуже висока", - стверджує Коболєв.

Нагадаємо, що Україна веде переговори про купівлю газу у США.