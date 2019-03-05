Україна веде переговори про купівлю газу у США, - Нафтогаз
"Ми ведемо перемовини з цього приводу, і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу", - заявив Коболєв.
Зазначимо, що мова йде про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США. Водночас наразі в Україні немає потужностей для прийому поставок скрапленого газу у портах.
За словами Коболєва, Росія готується розпочати "газову війну", відключивши транзит газу до ЄС через Україну. Це призведе до дефіциту газу у Європі та обмеження його поставок до України.
Крім перемовин про можливе постачання газу до України, Коболєв також обговорював з американськими партнерами тиск на Росію щодо будівництва "Північного потоку-2", за допомогою якого Росія може припинити транзит газу через Україну після 2019 року.
Однак, за словами Коболєва, навіть у разі, якщо "Північний потік-2" не добудують вчасно, Росія все одно піде на обмеження обсягів постачання газу, щоб "досягти своєї цілі" щодо енергетичного тиску на ЄС та Україну.
Нагадаємо, що голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що Україна близька до укладення договору про постачання зрідженого природного газу (СПГ) з США.
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