Коболєв: Україна близька до укладення договору про постачання газу з США

"Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість є з обох сторін"

Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що Україна близька до укладення договору про постачання зрідженого природного газу (СПГ) з США.

"Цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість є з обох сторін. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу", - сказав Коболєв українському бюро "Голосу Америки".

Цьогоріч Україна повинна закачати в підземні сховища газу на 3 млрд кубометрів більше, ніж зазвичай через загрозу нової "газової війни" з Росією.

"У нас закінчується договір і, як, мабуть, ви знаєте, російський "Газпром" на переговорах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо - вони тягнуть час. Їхня мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати влаштувати кризу, яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес. Кризу, про яку я говорю і яка може статися в січні 2020 року, можна назвати газовою війною. Я вважаю, що її ймовірність дуже висока", - сказав Коболєв.

Зазначимо, за останній рік поставки скрапленого газу з США в Європу зросли на десятки відсотків. Для порівняння: в січні 2019-го країни Євросоюзу імпортували зі США 1,3 млрд кубометрів СПГ, тоді як у січні 2018 року поставки становили всього 102 млн кубометрів, нагадує LB.ua.

Частка американського СПГ в імпорті ЄС з початку 2019 року становила 12,6%. Зараз США - третій за величиною постачальник скрапленого природного газу в Євросоюз.

За останні шість років в ЄС побудували шість терміналів для прийому СПГ, а в найближчі роки можуть з'явитися ще вісім. У України свого терміналу з регазифікації СПГ немає.

Також, результати виборів президента України не вплинуть на позицію Росії щодо транзиту газу через Україну.

Андрій Коболєв припустив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і РФ про договір про транзит газу через Україну швидше за все пройдуть на початку травня.

Нагадаємо, китайська експортна агенція надала "Нафтогазу" страхове покриття на 1 мільярд доларів, що дозволить "Нафтогазу" залучити у китайських інвесторів інвестиції на цю суму без залучення державних чи інших гарантій.