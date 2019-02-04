Китай вкладе $1 млрд у видобуток газу в Україні
Кредитна агенція Китаю гарантуватиме китайським інвесторам надійність інвестицій у "Нафтогазу", загальний обсяг яких складе 1 мільярд доларів. Водночас в українській компанії зазначають, що ці інвестиції спрямують у видобуток газу в Україні, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Планується, що на першому етапі під страхове покриття Sinosure буде залучено біля $160 млн для фінансування чинних контрактів АТ "Укргазвидобування" з китайськими корпораціями, що постачають бурове обладнання та здійснюють бурові роботи "під ключ", - повідомили у "Нафтогазі".
Другий етап інвестицій все ще узгоджують з китайською стороною. Його обсяг має скласти 800 мільйонів доларів.
Минулого року "Нафтогаз" залучив від китайських інвесторів 140 мільйонів доларів у придбання 13 бурових установок для видобутку газу з відстроченням платежів на 5 років.
Зазначимо, що збільшення обсягів власного видобутку газу було однією з умов продовження контракту між урядом і чинним головою компанії Андрієм Коболєвим.
"Нафтогаз" - газовий монополіст на ринку України. Компанія має велику кількість дочірніх компаній, серед яких "Укртрансгаз" (що забезпечує транзит газу через Україну), "Укргазвидобування" (який забезпечує видобуток 75% українського газу) тощо.
Додамо, уряд продовжить контракт з Андрієм Коболєвим на 1 рік до 20 березня 2020 року.
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