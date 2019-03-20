Уряд продовжить контракт з Коболєвим

Контракт буде продовжений на 1 рік до 20 березня 2020 року

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв залишається на своїй посаді.

"Сьогодні ми приймаємо рішення про те, щоб продовжити з правлінням компанії на один рік контракт зі щомісячним і щоквартальним звітом про досягнення цілей. Якщо вони не будуть досягнуті, це буде підставою для розірвання контракту", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, інформує LB.ua.

Нинішній глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв був призначений у березні 2014 року, і термін його п'ятирічного контракту закінчується 22 березня. Наглядова рада хотіла продовжити контракт з Коболєвим на три роки з нинішнім окладом 2,08 млн гривень на місяць.

Однак Гройсман ще в січні заявив, що уряд не продовжуватиме контракт із правлінням "Нафтогазу" у разі збереженні нинішніх зарплат, і 6 березня прем'єр анонсував відкритий конкурс на цю посаду.

11 березня наглядова рада зробила нову пропозицію щодо контракту, яка Кабмін задовольнила.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

Як відомо, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Згодом, у Кабінеті міністрів України повідомили, що готові підписати новий контракт з керівництвом Нафтогазу, яке оберуть у компанії після проведення конкурсу, якщо у ньому передбачать менший розмір зарплат та чіткі завдання, які має досягти менеджмент компанії.