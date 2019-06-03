Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу "Нафтогазу" є незаконним
"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах", - сказав Коболєв, повідомляє "Економічна правда".
"Тому, як попереднє рішення щодо завершення мого контракту, так і поточне щодо оголошення конкурсу, воно… щонайменше аналіз, який я бачив, суперечить українському законодавству", - заявив він.
"Більш того, таку ж думку поділяє міжнародна спільнота, і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління. Які допомагали проводити цю реформу", - підсумував голова "Нафтогазу".
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.
Раніше наглядова рада "Нафтогазу України" повідомила, що хоче продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на три роки.
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