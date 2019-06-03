Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу "Нафтогазу" є незаконним

"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах", - сказав Коболєв, повідомляє "Економічна правда".

"Тому, як попереднє рішення щодо завершення мого контракту, так і поточне щодо оголошення конкурсу, воно… щонайменше аналіз, який я бачив, суперечить українському законодавству", - заявив він.

"Більш того, таку ж думку поділяє міжнародна спільнота, і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління. Які допомагали проводити цю реформу", - підсумував голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.

Раніше наглядова рада "Нафтогазу України" повідомила, що хоче продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на три роки.