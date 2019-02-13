Бойовики шість разів відкривали вогонь, поранено одного бійця ЗСУ
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших захисників: з мінометів калібру 120 мм – у районі села Вводяне; двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське та з великокаліберних кулеметів – позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення.
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