Бойовики шість разів відкривали вогонь, поранено одного бійця ЗСУ Втрати противника уточнюються

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції українських військ на Донбасі шість разів, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: MIL.IN.UA

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших захисників: з мінометів калібру 120 мм – у районі села Вводяне; двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС. "У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі селища Кримське та з великокаліберних кулеметів – позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське", - йдеться у повідомленні. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення.

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