Бойовики шістнадцять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Бойовики шістнадцять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у фейсбуці, передає LB.ua.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано вісім обстрілів: двічі неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, двічі біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї, біля Харчовика - з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності угруповання "Північ" супротивник здійснив теж вісім обстрілів: п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно, поблизу Луганського - з АГС, неподалік Попасної - зі стрілецької зброї, біля Майського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
З початку поточної доби проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, що за 24 жовтня російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків