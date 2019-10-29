За минулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Під час обстрілів військовослужбовці не постраждали.

Бойовики шістнадцять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у фейсбуці, передає LB.ua.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано вісім обстрілів: двічі неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, двічі біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї, біля Харчовика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності угруповання "Північ" супротивник здійснив теж вісім обстрілів: п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно, поблизу Луганського - з АГС, неподалік Попасної - зі стрілецької зброї, біля Майського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що за 24 жовтня російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. У результаті один український військовослужбовець отримав поранення.