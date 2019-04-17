Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

"З початку цієї доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема бойовики з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля села Миколаївка, з мінометів калібру 82 мм - у районі села Водяне, з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Піски, з автоматичних станкових гранатометів - біля населених пунктів Лебединське і Широкине, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у районі села Новоселівка Друга.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.