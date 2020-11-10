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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного - штаб

Поранених чи загиблих серед українських військових немає
У зоні бойових дій на Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, застосовувавши підствольний гранатомет.
Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного - штаб Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, бойовики поблизу Водяного здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. З початку 11 жовтня у штабі не зафіксували порушень "тиші".

Від початку перемир'я (27 липня) і до 10 жовтня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1 595 порушень "тиші". Загалом було 375 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, 7 спалахів дульного полум'я, 20 освітлювальних ракет та 1 176 черг та пострілів.

В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.

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11 10 2020 10:26
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