Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного - штаб

Поранених чи загиблих серед українських військових немає

У зоні бойових дій на Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, застосовувавши підствольний гранатомет.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, бойовики поблизу Водяного здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. З початку 11 жовтня у штабі не зафіксували порушень "тиші".

Від початку перемир'я (27 липня) і до 10 жовтня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1 595 порушень "тиші". Загалом було 375 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, 7 спалахів дульного полум'я, 20 освітлювальних ракет та 1 176 черг та пострілів.

В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.

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