Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного - штаб
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, зазначає "Громадське".
Так, бойовики поблизу Водяного здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. З початку 11 жовтня у штабі не зафіксували порушень "тиші".
Від початку перемир'я (27 липня) і до 10 жовтня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1 595 порушень "тиші". Загалом було 375 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, 7 спалахів дульного полум'я, 20 освітлювальних ракет та 1 176 черг та пострілів.
В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.
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