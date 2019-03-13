Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

За минулу добу російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних Сил України, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військових були обстріляні двічі: з мінометів калібру 120 і 82 мм - у районі Павлополя; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля Авдіївки, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм поблизу Кримського.

Втрат серед бійців ООС немає.

З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, новий режим тиші на Донбасі ("весняне перемир'я") почався опівночі 8 березня.