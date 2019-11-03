День у зоні ООС пройшов без обстрілів і втрат З 8 березня на Донбасі оголошено черговий "режим тиші"

У понеділок, 11 березня, в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Українські військові протягом дня не зазнали втрат.

Фото: ООС

"Протягом доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook. Напередодні в зоні ООС також не було обстрілів.

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