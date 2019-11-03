CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 11 березня, в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Українські військові протягом дня не зазнали втрат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День у зоні ООС пройшов без обстрілів і втрат
З 8 березня на Донбасі оголошено черговий "режим тиші"
Фото: ООС
"Протягом доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.
Напередодні в зоні ООС також не було обстрілів.
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11 03 2019 19:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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