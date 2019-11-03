CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ10 березня російські окупаційні війська вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зберігається "тиша"
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення
Фото: ООС
"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС.
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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