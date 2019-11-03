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На Донбасі зберігається "тиша"

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення
10 березня російські окупаційні війська вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривали.
На Донбасі зберігається "тиша" Фото: ООС

"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС.

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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11 03 2019 08:23
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