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На Донбасі бойовики тричі за добу порушили режим тиші, втрат немає

Станом на 7:00 10 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано
Минулої доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
На Донбасі бойовики тричі за добу порушили режим тиші, втрат немає Фото: espreso.tv

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли підрозділів українських військ з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів – у районі міста Попасна, а зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, що 8 березня на Донбасі внаслідок обстрілів поранено п'ятьох українських військових.

 
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10 03 2019 10:04
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