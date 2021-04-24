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Бойовики за добу 20 разів порушили режим тиші на Донбасі

Обстрілювали українські позиції та мінували території
Протягом минулої доби, 23 квітня, бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Вони обстрілювали українські позиції із забороненої зброї та дистанційно мінували території.
Бойовики за добу 20 разів порушили режим тиші на Донбасі Фото: zik.ua

Протягом минулої доби бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів поблизу населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми, а біля Водяного - ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське".

Біля Авдіївки, Пісків та Мар'їнки силовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Південного - з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу. Окрім того, бойовики вели вогонь поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська.

Біля селища Новгородське бойовики також здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як зазначають у штабі, протягом останньої доби бойових втрат серед українських бійців не було.

Станом на 7 ранку 24 квітня, зафіксували ще одне порушення режиму припинення вогню в районі населеного пункту Троїцьке - там бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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24 04 2021 10:19
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