Бойовики за добу 20 разів порушили режим тиші на Донбасі
Протягом минулої доби бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів поблизу населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми, а біля Водяного - ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське".
Біля Авдіївки, Пісків та Мар'їнки силовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Південного - з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу. Окрім того, бойовики вели вогонь поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська.
Біля селища Новгородське бойовики також здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Як зазначають у штабі, протягом останньої доби бойових втрат серед українських бійців не було.
Станом на 7 ранку 24 квітня, зафіксували ще одне порушення режиму припинення вогню в районі населеного пункту Троїцьке - там бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
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