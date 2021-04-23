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Росія заявила про початок відведення своїх військ від українських кордонів

Штати обіцяють уважно стежити за цим
Міністерство оборони РФ заявило, що вже почало повертати свої війська від українських кордонів на місця постійної дислокації. У Держдепартаменті США обіцяють уважно стежити за цим процесом.
Росія заявила про початок відведення своїх військ від українських кордонів Фото: AFP

Міноборони Росії каже, що вже почали відведення від українських кордонів військових Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, повідомляє "Громадське". Зокрема на великі десантні кораблі вже завантажили підрозділи морської піхоти, техніку та озброєння Каспійської флотилії та Чорноморського флоту РФ. Окрім того, військові підрозділи та об'єднання рухаються до залізничних станцій та аеродромів.

Сили ПДВ Росії перекинуть із окупованого Криму літаками військово-транспортної авіації та залізничним транспортом. Також із півострова виводять сили хімзахисту Південного військового округу.

"Навчання" РФ біля українських кордонів

22 квітня Росія оголосила, що починає поступово відводити своїх військових від кордонів України, де вони нібито зібралися для військових навчань. Всього, за даними Міноборони РФ, у цих навчаннях взяли участь понад 110 тисяч військових, 1,2 тисячі одиниць озброєння та військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "цілі раптової перевірки досягнуті повністю", а війська РФ "продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни".

У США заяву Росії сприйняли критично та зазначили, що будуть уважно стежити за ситуацією на кордонах України. Тим паче, що Шойгу наказав військам бути готовими до негайного реагування в разі "несприятливого розвитку обставин" у районах навчань НАТО.

"Ми почули слова. Я думаю, що ми будемо чекати на дії", - сказав офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Нагадаємо, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року

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23 04 2021 11:57
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