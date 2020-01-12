Бойовики за минулу добу чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 30 листопада, бойовики чотири рази порушили "всеосяжне перемир'я".

Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю бойовики застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське, повідомляє "Громадське". Окрім того, режим припинення вогню порушили у районі Гнутового, залучивши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських військових не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт безпілотного літального апарату типу "Квадро" із перетином лінії зіткнення. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські військові збили безпілотник.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж всієї лінії зіткнення пострілів з боку бойовиків не відмічено, на усіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

Від початку "перемир'я" (27 липня) і до вечора 29 листопада включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 2 756 порушень режиму тиші, зокрема 1 064 вибухи, 83 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 33 спалахи дульного полум'я, 27 освітлювальних ракет і 1 549 черг та пострілів.

В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.

Нагадаємо, що 30 листопада розвідка затримала донеччанина, який намагався влаштувати теракт в ООС