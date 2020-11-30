Розвідка затримала донеччанина, який намагався влаштувати теракт в ООС
"Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого "МДБ ДНР", повідомляє "Українська правда".
Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт.
За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення".
Деталі: Чоловіка затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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