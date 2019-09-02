Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики знову стріляють із забороненого "Мінськом" озброєння

З мінометів калібру 120 мм та мінометів 82-го калібру окупанти стріляли в районі с.Піски та поблизу с.Кримське
У суботу станом на 18:00 у зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО, двічі з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Бойовики знову стріляють із забороненого "Мінськом" озброєння Фото: ООС

З мінометів калібру 120 мм та мінометів 82-го калібру окупанти стріляли в районі с.Піски та поблизу с.Кримське, повідомляє прес-служба штабу ООС.

Також бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції сил ООС поблизу с. Піски, з  великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля н.п.Чермалик, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу Павлополя.

Поблизу с.Кримське бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Травневе - зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля н.п. Новотошківське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Нагадаємо, що протягом доби, 8 лютого, у період з 00.00 до 18.00, бойовики на Донбасі обстріляли позиції військ ООС вісім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2019 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.