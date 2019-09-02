Бойовики знову стріляють із забороненого "Мінськом" озброєння
З мінометів калібру 120 мм та мінометів 82-го калібру окупанти стріляли в районі с.Піски та поблизу с.Кримське, повідомляє прес-служба штабу ООС.
Також бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції сил ООС поблизу с. Піски, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля н.п.Чермалик, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу Павлополя.
Поблизу с.Кримське бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Травневе - зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля н.п. Новотошківське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, що протягом доби, 8 лютого, у період з 00.00 до 18.00, бойовики на Донбасі обстріляли позиції військ ООС вісім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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