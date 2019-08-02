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ООС: вісім обстрілів, загинув один український військовий

Позиції українськиї військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики на Донбасі обстріляли позиції військ ООС вісім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
ООС: вісім обстрілів, загинув один український військовий Фото: mil.gov.ua

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера; поблизу селища Водяне – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Павлопіль", - інформує прес-центр штабу ООС.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве", - йдеться у повідомленні. 

Також позиції українськиї військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї.

Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних загинув та двоє отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що 7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.

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08 02 2019 18:37
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