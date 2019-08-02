ООС: вісім обстрілів, загинув один український військовий
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера; поблизу селища Водяне – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Павлопіль", - інформує прес-центр штабу ООС.
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве", - йдеться у повідомленні.
Також позиції українськиї військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї.
Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних загинув та двоє отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що 7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"