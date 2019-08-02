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На Донбасі зафіксовано шість обстрілів, - ООС

Бойовики двічі застосували заборонені міномети
7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.
На Донбасі зафіксовано шість обстрілів, - ООС

Серед українських військових утрат немає, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонене озброєння - міномети калібру 120 і 82 мм - у районі населеного пункту Троїцьке. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції української армії в районі населених пунктів Водяне, Кримське і Пищевик.

Підрозділи оборонців придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 7 лютого один бойовик був убитий і троє дістали поранення.

Від опівночі п'ятниці, 8 лютого, ворог вогню не відкривав.

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

Німеччина та Франція зацікавилися так званим новим "мирним планом Сайдіка", який раніше відкинула Україна.

 

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08 02 2019 09:33
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