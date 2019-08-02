На Донбасі зафіксовано шість обстрілів, - ООС

7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків.

Серед українських військових утрат немає, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонене озброєння - міномети калібру 120 і 82 мм - у районі населеного пункту Троїцьке. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції української армії в районі населених пунктів Водяне, Кримське і Пищевик.

Підрозділи оборонців придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 7 лютого один бойовик був убитий і троє дістали поранення.

Від опівночі п'ятниці, 8 лютого, ворог вогню не відкривав.