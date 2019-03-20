Бойовий дрон Bayraktar здатен знищувати цілі з висоти сім кілометрів, - Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українська безпілотна авіація виходить на якісно новий рівень.

"Цей новий ударний безпілотний комплекс виводить нашу безпілотну авіацію на якісно новий рівень. Bayraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4000 км, точно знищувати цілі з висоти 7 км, та перебувати у повітрі 24 години", - наголосив Турчинов після завершення випробувань озброєння та військової техніки у Хмельницькій області, повідомляє РНБО.

Нагадаємо, що Туреччина надала Україні ударний безпілотний комплекс "Брейкдар". А Збройні сили України випробували новий спеціальний радіокомплекс, мета якого - протидія БПЛА.