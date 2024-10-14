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БпЛА "Хезболли" влучив в ізраїльську військову базу: є загиблі і поранені

14 жовтня 2024, 10:45
БпЛА
Фото: з вільного доступу
Всіх постраждалих доправили до лікарень.

В Ізраїлі після повітряної атаки з використанням дронів була уражена військова база в районі Біньяміни. 

В результаті атаки загинули чотири солдати, і ще 7 були поранені, повідомили в ЦАХАЛ.

"Учора безпілотник, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив у військову базу, що прилягає до Біньяміни", - заявили в Армії оборони Ізраїлю. 

Вночі в ізраїльському військовому відомстві уточнили деталі вчорашньої вечірньої атаки дронів, коли один з запущених бойовиками "Хезболли" безпілотників уразив зібрання людей, і були десятки поранених.

В Ізраїлі заявили, що під час події "загинули четверо солдатів Цахал, ще семеро отримали важкі поранення".

Всіх постраждалих евакуювали до лікарень для надання медичної допомоги.

Крім того, в Армії оборони заявили, що за фактом події" проводиться перевірка".

Минулого тижня також стало відомо, що Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера "Хезболли".

 

Ізраїльцахал

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