БпЛА "Хезболли" влучив в ізраїльську військову базу: є загиблі і поранені

Всіх постраждалих доправили до лікарень.

В Ізраїлі після повітряної атаки з використанням дронів була уражена військова база в районі Біньяміни.

В результаті атаки загинули чотири солдати, і ще 7 були поранені, повідомили в ЦАХАЛ.

"Учора безпілотник, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив у військову базу, що прилягає до Біньяміни", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Вночі в ізраїльському військовому відомстві уточнили деталі вчорашньої вечірньої атаки дронів, коли один з запущених бойовиками "Хезболли" безпілотників уразив зібрання людей, і були десятки поранених.

В Ізраїлі заявили, що під час події "загинули четверо солдатів Цахал, ще семеро отримали важкі поранення".

Всіх постраждалих евакуювали до лікарень для надання медичної допомоги.

Крім того, в Армії оборони заявили, що за фактом події" проводиться перевірка".

Минулого тижня також стало відомо, що Міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера "Хезболли".