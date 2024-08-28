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ПОЛІТИКА

Брат Дурова також розшукується французькою владою

28 серпня 2024, 15:49
Брат Дурова також розшукується французькою владою
Фото: itc.ua
Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження Politico, виявилось, що розслідування щодо Telegram виявилось "ширшим" та розпочалось на кілька місяців раніше, ніж про це стало відомо.

У березні 2024 року французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата Миколи.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження Politico, виявилось, що розслідування щодо Telegram виявилось "ширшим" та розпочалось на кілька місяців раніше, ніж про це стало відомо. 

Загалом справа стосується того, що месенджер відмовився співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні щодо сексуального насильства над дітьми. Ордери на арешт братів Дурових були видані 25 березня, після того, як платформа не надала "жодної відповіді" на попередні судові запити щодо ідентифікації користувача Telegram.

Також в документі підкреслюється "майже повна відсутність співпраці Telegram" з французькою та європейською владою в інших справах.

Павла та Миколу звинувачують у "співучасті в зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі". 

Згідно з документом, платформа не співпрацює з владою, а також використовується "численними злочинними угрупованнями", що "обґрунтовує" видачу ордерів на арешт. 

"У документі немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством", - додає Politico. 

24 серпня ввечері в аеропорту під Парижем був затриманий засновник Telegram Дуров. За інформацією правоохоронних органів, Дурова підозрюють у відмиванні грошей, тероризмі, шахрайстві та інших правопорушеннях, що може призвести до можливого тюремного ув'язнення до 20 років.

Адміністрація Telegram заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що Дуров не винен і що соцмережа дотримується всіх правил Європейського союзу.

ФранціяарештПавел Дуров

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