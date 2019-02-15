Брата Зайцевої позбавили прав за водіння в нетверезому стані

З Василя Зайцева також стягнули штраф розміром в 10 тис. гривень

Брата учасниці смертельної ДТП в центрі Харкова, в якому загинуло 6 осіб, Олени Зайцевої, позбавили прав за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Також з Василя Зайцева стягнули штраф розміром в 10 тис. гривень, повідомляють активісти Police Control Ukraine.

Відзначається, що брата Зайцевої притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП. Крім штрафу, його позбавили прав керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Активісти нагадали, що ввечері 3 червня 2018 року на вулиці Ляпунова, 11 в Харкові патрульні помітили автомобіль BMW 320, водій якого скоїв стоянку транспортного засобу на тротуарі, не залишивши для руху пішоходів 2 метри, чим порушив пункт 15.10.в. ПДР України. Водієм автомобіля BMW 320 виявився брат Олени Зайцевої - Василь Зайцев.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова. Від проходження огляду на стан сп'яніння в установленому законом порядку Зайцев В.В. відмовився в присутності двох свідків.

У результаті на Зайцева В.В. патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП та постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.